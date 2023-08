Morto il padre di Giuseppe Conte | l’annuncio alla Camera

"ll collega Giuseppe Conte è stato colpito da un grave lutto, la perdita del. La presidenza della Camera ha già formulato ai famigliari l'espressione della più sentita partecipazione al loro dolore che desidera ora rinnovare anche a nome dell'assemblea". Lo dice in Aula ..."Esprimiamo le nostre condoglianze al Presidente Giuseppe Conte per la perdita del proprio. La nostra vicinanza a lui e a tutta la sua famiglia in questo momento di dolore". Così in una nota il ...Lutto per Giuseppe Conte:Nicola, ildel presidente del M5S . Il decesso è avvenuto la mattina di venerdì 4 agosto, a 93 anni . Lo ha comunicato il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, in Aula a Montecitorio. ...

È morto il padre di Giuseppe Conte L'HuffPost

È morto Nicola Conte, padre del leader del MoVimento 5 stelle Giuseppe. Lo ha reso nota all'assemblea di Montecitorio il vicepresidente Giorgio Mulè manifestando gli il ..."Oggi siamo qui per ricordarvi che mentre aumentano i mutui, la benzina, il prezzo del carrello della spesa, ci sono persone che lavorano da mattina a sera per 3-4-5 euro… Leggi ...