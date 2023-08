Morning News si allunga fino al 22 settembre Vecchi e Panicucci mai così ‘in ritardo’

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 4 agosto 2023) Simona Branchetti -La decisione, saggia, di tenere accesa la mattina di Canale 5 in assenza di Mattino Cinqueha pagato anche in termini di ascolti e per questa ragione non c’è alcuna fretta di richiamare i “titolari” Francescoe Federica. Con il suo, Simona Branchetti andrà avantial 22. “E allora AVANTI TUTTA!” esulta su Instagram la conduttrice e giornalista di Forlì-Cesena, volto del Tg5 e da tre anni ormai anche delle mattine estive di Canale 5. Un prolungamento meritato – lo avevamo già scritto che la continuità paga sempre – che fa della terza edizione in corso dila più lunga, in onda per quasi tre mesi (dal 26 ...