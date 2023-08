Morata si espone sul futuro | le sue dichiarazioni non faranno piacere a Mourinho

Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l'unica destinazione possibile per. Non a caso il procuratore, Juanma Lopez, stamattina sbarcherà in città per sistemare i dettagli dell'...Insomma: almeno per qualche giorno, la Roma sarà l'unica destinazione possibile per. Non a caso il procuratore, Juanma Lopez, stamattina sbarcherà in città per sistemare i dettagli dell'...

Morata si espone: "Sì, voglio la Roma". L'agente sarà oggi in città Corriere dello Sport

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Morata ha la priorità ma intanto spuntano altri nomi per l'attacco giallorosso: il colombiano dell'Atalanta è in scadenza e potrebbe interessare. Smentite le voci sull'ex Inter ...