Morata | ' Mourinho un grande allenatore | ma per ora la Roma non è un' opzione'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alvarocontinua a essere il primo obiettivo del mercato della. L'interesse della società giallorossa, e soprattutto quello di, è ormai certificato ma la trattativa non è ancora ...

Alvarocontinua a essere il primo obiettivo del mercato della Roma . L'interesse della società giallorossa, e soprattutto quello di, è ormai certificato ma la trattativa non è ancora entrata ...- A Romaavrebbe ritrovato José, che gli aveva regalato l'esordio ai tempi del Real Madrid. Lo spagnolo dedica parole al miele al tecnico portoghese: 'È un grande allenatore,...Alvaro(LaPresse) - calciomercato.itA più riprese anche il Milan si è informato, poi l'Inter e ancoralo ha scelto come rinforzo offensivo preferito per la sua Roma. Una operazione ...

Calciomercato | Morata dice no alla Roma: "Grato a Mourinho, ma..." La Lazio Siamo Noi

I giorni passano, le trattative proseguono ma José Mourinho è ancora senza attaccante. Tiago Pinto deve riuscire nell’impresa di acquistare un centravanti a costi da discount ...Continua la grana attaccante per la Roma sul calciomercato: Morata allontana i giallorossi e Tiago Pinto cerca la punta da regalare a Mourinho ...