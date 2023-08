Morata alla Roma? L’annuncio dell’attaccante spiazza tutti

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il futuro di Alvaroè sempre più incerto. L’ultima stagione dell’ex Juventus è stata altalenante e continuano a circolare voci sul possibile addio all’Atletico Madrid. Lo spagnolo è nel mirino delle big del campionato di Serie A, soprattutto la, ma le trattative sono ancora in alto mare come confermato dirattamente dal calciatore. Intervistato dall’emittente messicana Tudn, il calciatore ha svelato i dettagli. “Sono felice di essere in Messico con la squadra. Noi giocatori non possiamo controllare il mercato, ma laal momento non è un’opzione, non è nella mia testa. José Mourinho è un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio”. Verità o bluff? Leggi anche CALCIOMERCATO JUVENTUS La ...

