Monopattini | scatta l’obbligo di assicurazione | le nuove regole decise dal governo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilestendedell’responsabilità civile aie ai veicoli elettrici leggeri. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC Auto. Il provvedimento apporta una serie di modifiche al Codice della Strada e al Codice delle assicurazioni private sulla base di una nuova definizione di veicolo, definendo i casi in cui sussistedi copertura assicurativa. Il Cdm: obbligo diperAl fine di garantire una maggiore trasparenza, in questo provvedimento viene rafforzato lo strumento del cosiddetto ‘preventivatore’. Strumento ...

L'elemento più significativo del provvedimento è tuttavia l'introduzione di un obbligo specifico per i veicoli elettrici leggeri, inclusi i. Con l'aumento dell'utilizzo di questi mezzi ...Tra i veicoli elettrici leggeri, oltre ai, sono stati incluse anche le biciclette elettriche , che d'ora in poi avranno bisogno di essere assicurate. Taxi gratis dalla discoteca a chi non ...Le novità Iniziando dalla circolazione deielettrici , si segnala l'uso obbligatorio ... Sospensione cheanche nel caso di una nuova decurtazione di punti per una violazione, quando ...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare o schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC Auto Arriva la Rc auto obbligatoria per i monopattini. Il ...Il Governo ha appena approvato lo schema di decreto legislativo che impone la copertura assicurativa per tutti i veicoli elettrici.