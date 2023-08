Monopattini e veicoli elettrici leggeri | c’è l’obbligo dell’assicurazione

... lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per ielettrici leggeri, tra cui i. Il testo, secondo ......e del Made in Italy - lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di rc auto e prevede un obbligo specifico per ielettrici leggeri, tra cui i. ...... lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva europea in materia di RC auto e prevede un obbligo specifico per ielettrici leggeri, tra cui ie le biciclette ...

Riforma Rc Auto: obbligo di assicurazione anche per i monopattini e i veicoli elettrici leggeri la Repubblica

Roma, 4 agosto 2023 - Nuovo codice della strada 2023: per i monopattini scatta l’obbligo di assicurazione.(Teleborsa) - Via libera, in via preliminare, in Consiglio dei Ministri - su proposta del ministero delle Imprese e del Made in Italy - lo schema di decreto legislativo che recepisce una direttiva eur ...