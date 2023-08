Mondiali tiro con l’arco Berlino 2023 | semifinali e finali squadre maschili oggi in tv | orario e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto pronto perdel ricurvo adeidicon, in corso di svolgimento afino a domenica 6 agosto. Grande attesa per le sfide decisive del ricurvo a, che oltre alle medaglie mette in palio anche i biglietti per Parigi 2024. Le Nazioni che saliranno sul podio conquisteranno infatti la qualificazione per i prossimi Giochi e quindi, da regolamento, anche tre carte olimpiche individuali ciascuna. In piena corsa anche gli azzurri Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli, che nel penultimo atto cercheranno l’impresa contro i campionissimi della Corea del Sud. L’appuntamento è per le ore 16.03 di venerdì 4 agosto. Di ...