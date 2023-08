Mondiali Glasgow 2023 | ciclismo su strada | analisi startlist e favoriti uomini elite

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutto pronto per la prova regina deidimultidisciplinari di, la prova in linea degliper ilsu. In data domenica 6 agosto è infatti prevista la prova che assegnerà la maglia iridata che il campione indosserà nel gruppo per un anno intero. Il percorso dinon è particolarmente complicato, ma è molto tecnico e sembra adatto ai ciclocrossisti che più di tutti hanno l’abilità di saper rilanciare la bicicletta e affrontare strappi brevi e duri. I due nomi per antonomasia che corrispondono a queste caratteristiche sono sempre loro: Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. Quest’ultimo sarà il capitano indiscusso della formazione olandese, mentre Van Aert dovrà condividere i ...