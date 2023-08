Mondiali Femminili | la Fifa apre un’indagine sul Ct dello Zambia per moleste

(Di venerdì 4 agosto 2023) Laha aperto una indagine su una denuncia di presunta cattiva condotta relativa alla squadrache ha giocato ai. Secondo il quotidiano britannico The Guardian le giocatricidella squadra avevano visto l’allenatore Bruce Mwape toccare una calciatrice in modo inappropriato durante una sessione di allenamento. Laafferma che è stata ricevuta una denuncia ed è oggetto di indagine e che “prende molto sul serio qualsiasi accusa di cattiva condotta”. Loè uscito dal torneo dopo la fase a gironi. SportFace.

In casa Italia è ancora fresca la cocente delusione per l'eliminazione daialla fase a gironi, obiettivo minimo della spedizione in Oceania delle ragazze di Milena Bertolini . La bolla è esplosa davanti a un Sudafrica che aveva già rispedito a casa il ...

L'Italia è stata eliminata nella fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile. La campagna iridata è stata estremamente deludente per la nostra Nazionale, uscita malamente da una competizione i ...Ho il dovere di chiedere scusa. Ho il diritto di sbagliare, prenderne atto, e di conseguenza crescere. Ma sopra ogni cosa mi sento di dire grazie a voi Azzurre, perchè non c’è stato momento in cui io ...