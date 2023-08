Mondiali femminili 2023 | indagine Fifa sul ct dello Zambia | avrebbe palpeggiato una giocatrice

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 agosto 2023) La nazionale di calcio femminile, impegnata in Oceania per idi calcio, è stata travolta da uno scandalo molestie. Il ct Bruce Mwape è stato infatti accusato di aver toccato il seno di unain occasione di un allenamento alla vigilia del match contro il Costa Rica. Diverse calciatriciro assistito al palpeggiamento, ma dopo una discussionero concordato di aspettare a denunciare l’accaduto. A fare chiarezza sulla vicenda è il Guardian, spiegando come sia stata informata anche la, tanto che un delegato ha osservato da vicino la squadradurante la permanenza in Nuova Zelanda. “Laprende molto sul serio qualsiasi accusa di cattiva ...