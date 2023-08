Mondiali femminili 2023 | date | calendario | risultati e dove vederli

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tutte le informazioni sui, dallee gli orari italiani delle gare apoter vedere le partite in tv e streaming Dopo imaschili, conclusisi a dicembre 2022 con la vittoria dell’Argentina in finale sulla Francia, l’estatefra luglio e agosto offrirà agli appassionati anche i, 9ª edizione del Campionato del Mondo di calcio riservato a calciatrici donne. Il torneo è ospitato da Australia e Nuova Zelanda, e vede al via 32 Nazionali fra cui anche l’Italia del Ct. Milena Bertolini, che a differenza del suo pari ruolo nella squadra maschile, Roberto Mancini, è riuscita a portare le ragazze a giocarsi al trofeo. Le Azzurre tuttavia sono uscite ...

Le scarsissime prestazioni dell'atleta nei 100 metriai Giochiuniversitari hanno sollevato uno scandalo che prima è esploso sui social e poi è deflagrato in Somalia, la nazione di ...In termini di spettatori, si può già affermare con certezza che idi calcio in Australia e Nuova Zelanda siano stati un successo. Già al termine della fase a gironi, sono stati infatti superati gli spettatori di tutta l'edizione del 2019 in ...L'Australia in questi giorni sta ospitando assieme alla Nuova Zelanda ie visto il riscontro positivo valuta una candidatura per organizzre quelli maschili del 2034. "Riteniamo che ...

La Fifa apre un'inchiesta per abusi sessuali: shock al Mondiale Femminile Corriere dello Sport

Scandalo al Mondiale femminile. L'allenatore dello Zambia, Bruce Mwape, è accusato di presunte molestie sessuali: avrebbe toccato il seno ...Il quartetto italiano conclude con il quinto tempo di gara: 4’14”472. Il miglior crono è della Gran Bretagna, con 4'' in meno ...