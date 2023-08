Mondiali femminili 2023 | calendario | programma | orari e tv ottavi di finale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ildeglididei: ecco il, le date, glie le indicazioni sulla diretta tv e streaming della fase a eliminazione diretta della manifestazione che si disputa in Oceania, tra Australia e Nuova Zelanda. Si entra nel vivo della competizione, con solamente 16 squadre rimaste in corsa. Tra queste non c’è purtroppo l’Italia, eliminata nella fase a gironi dopo la deludente sconfitta per 3-2 contro il Sudafrica. Di seguito ecco lazione completa, ricordando che le partite saranno visibili in diretta tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay.DISabato 5 agosto Ore 7:00 – Svizzera-Spagna Ore 10:00 – Giappone-Norvegia Domenica ...

Il calcio femminile della Nazionale rossocrociata in occasione dei, in fase di svolgimento in Nuova Zelanda e Australia, sembra interessare il pubblico elvetico. Il pubblico televisivo svizzero sembra essere interessato alla Coppa del Mondo femminile. ...La Fifa ha aperto una indagine su una denuncia di presunta cattiva condotta relativa alla squadra dello Zambia che ha giocato ai. Secondo il quotidiano britannico The Guardian le giocatrici dello Zambia della squadra avevano visto l'allenatore Bruce Mwape toccare una calciatrice in modo inappropriato ...

Assegnati i primi titoli della mountain bike ai Mondiali di ciclismo di Glasgow 2023. Le prime maglie iridate assegnate sono quelle relative al downhill per la categoria junior, con due gare che a lor ...Si chiudono con una medaglia di bronzo per l’Italia ad Istanbul, in Turchia, i Mondiali Under 17 di lotta femminile: nei –53 kg l’azzurrina Fabiana Rinella centra il gradino più basso del podio ...