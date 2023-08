Mondiali di Vela | l’Italia punta alla qualifica per Parigi 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 agosto 2023) E’ tempo di tornare in mare ereolimpica. Lo fa laazzurra aiche si svolgeranno all’Aia (in Olanda) dal 10 al 20 agosto. In gara ci sono anche i campioni olimpici in carica del Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti. Il torneo sarà fondamentale per la corsa ai Giochi Olimpici. Si qualificheranno 107 barche in totale: 11 per genere nell’iQFOiL; 8 per genere nel kite; 16 nell’ILCA 7 e 16 nell’ILCA 6; 10 nel 49er e 10 nel 49er FX; 8 nel 470 misto; 9 nel Nacra 17. Di seguito gli Azzurri scelti per la competizione iridata: Elena Berta-Bruno Festo, Benedetta Di Salle-Alessio Bellico, Giacomo Ferrari-Bianca Caruso (470 misto); Uberto Crivelli Visconti-Giulio Calabrò, Simone Ferrarese-Leonardo Chistè, Jana Germani-Giorgia Bertuzzi, Sofia Giunchiglia-Giulia Schio, Carlotta ...