Mondiali di Nuoto Paralimpico | Barlaam è oro nei 100 stile | “Peccato aver sfiorato il world record”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Manchester – Conclusa ieri sera la quarta giornata di finali al Manchester Aquatics Centre del Mondiale di. Antonio Fantin festeggia il compleanno regalandosi un argento in apertura di sessione nei 400libero S6. Rammarico per Alessia Berra che nonostante ilitaliano nei 100 rana SB12 resta fuori dal podio per soli 4 centesimi. Pochi centesimi separano anche Carlotta Gilli dal gradino più alto del podio nei 100 dorso S13. In una serata dedicata all’argento arrivano poi i secondi posti di Carlotta Gilli nei 100 dorso S13, di Xenia Francesca Palazzo nei 100libero S8 e di Francesco Bettella nei 200libero S1. Bronzo per Vincenzo Boni nei 50 dorso S3. Arrivano anche altri due WR a opera di GUO Jincheng CHN nei 200MI SM5 (2:46.55) e KOL Anton UKR ...

