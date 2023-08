Mondiali ciclismo 2023 | calendario | orari venerdì 4 agosto | in tv e streaming

(Di venerdì 4 agosto 2023) La diretta da Glasgowdi, oggiva in scena a Glasgow la seconda giornata. Di seguito ildelle gare e dove vedrele in tv e. 11:30: Inseguimento a squadre – qualificazione femminile 12:18: Cronometro di 500 m – qualificazione femminile 19:45: Inseguimento a squadre – primo turno maschile 20:26: 500 m a cronometro – finale femminile 20.48: Sprint a squadre – primo turno maschile 21.01: Scratch femminile di 10 km 21.33: Sprint a squadre – finale maschile Le gare vengono trasmesse in diretta tv dalla Rai (RaiSportHD dalle 12.00; Rai 2 dalle 18.10 alle 20.30 e a seguire di nuovo su RaiSportHD) e insu RaiPlay, su Eurosport, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN. L'articolo proviene da ...

Calendario Mondiali ciclismo Glasgow 2023 oggi: orari venerdì 4 agosto

