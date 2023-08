Mondiali ciclismo 2023 | calendario | orari venerdì 4 agosto | in tv e streaming

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) –di, oggiva in scena a Glasgow la seconda giornata. Di seguito ildelle gare e dove vedrele in tv e. 11:30: Inseguimento a squadre – qualificazione femminile 12:18: Cronometro di 500 m – qualificazione femminile 19:45: Inseguimento a squadre – primo turno maschile 20:26: 500 m a cronometro – finale femminile 20.48: Sprint a squadre – primo turno maschile 21.01: Scratch femminile di 10 km 21.33: Sprint a squadre – finale maschile Le gare vengono trasmesse in diretta tv dalla Rai (RaiSportHD dalle 12.00; Rai 2 dalle 18.10 alle 20.30 e a seguire di nuovo su RaiSportHD) e insu RaiPlay, su Eurosport, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN. seriea24.it: Notizie dal ...

Azzurre fuori dalla sfida per l'oro Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza quinto tempo nell'inseguimento femminile di pista aiin corso a Glasgow e non potranno battersi per la riconferma al vertice mondiale di specialità. Le azzurre hanno chiuso con soli tre decimi di ritardo sul quartetto francese, che ora sfiderà ...A 48 ore dalla gara regina della rassegna iridata in Scozia, il nostro inviato a Glasgow, Ciro Scognamiglio, ci presenta la salita di Montrose Street: punto chiave che potrebbe rivelarsi determinante ...2023 di, oggi venerdì 4 agosto va in scena a Glasgow la seconda giornata. Di seguito il calendario delle gare e dove vedrele in tv e streaming. 11:30: Inseguimento a squadre - ...

Mondiali di ciclismo, le Azzurre non riconfermano il titolo. Ancora possibile il bronzo La Gazzetta dello Sport

