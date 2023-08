Mondiale femminile | ct della Zambia accusato di molestie

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 4 agosto 2023) Bruce Mwape, commissario tecnicoal, è stato denunciato per molestia: ha palpato il seno di una calciatrice Bruce Mwape, ctal, è finito nel mirino di un’indagineFIFA per. Secondo quanto riportato dal Guardian, il tecnicoselezione africana, avrebbe palpato il seno ad una calciatrice in allenamento. Il fatto, prosegue il quotidiano inglese che ha raccolto le prime testimonianze, risale all’allenamento precedente alla storica vittoria delle africane contro la Costa Rica. «Non è appropriato che un tecnico tocchi il seno di una calciatrice» ha riferito la fonte del Guardian. Le testimoni, le compagne di squadra ...