Mollicone FdI vs Donno M5s | il grillino | Ripristinate i vitalizi e vi aumentate gli stipendi ; Siete destinati a sparire - VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) Feroce lite in diretta su La7 a Coffee Break tra Federicodi FdI e Leonardodel M5s. Quest'ultimo ricorda: "Prima di andare in ferieloo dei parlamentari! eai senatori", manon ci sta, e dopo averlo invitato a non toccarlo lo accu

... soprattutto per le intemperanze di Donno che tocca ripetutamente sul braccio l'esponente dimentre lo accusa. 'Non mi toccare', ribatte stizzitoche spiega: 'È stato votato un Odg di ...In Parlamento invece è una mozione della maggioranza - primo firmatario il deputato diFederico- ad alimentare lo scontro.da tempo viene tacciato di "negazionismo" per le ...... come Federico- hanno negato le responsabilità dei neri per la strage del 2 agosto, ... Perché un senatore del Movimento sociale , il partito antenato diche è sempre stato all'opposizione,...

'Dossieraggio' GdF, Mollicone-FdI: "Senza l'esistenza di indagini sarebbe un tentativo eversivo di colpire il governo" La7

Scintille sui temi caldi di questa estate politica, dal caso vitalizi al salario minimo fino alla rimodulazione del reddito di cittadinanza.Le reazioni dei deputati all’indagine della procura di Perugia. Mollicone evoca il complotto: “Si tratta di un’attività eversiva”. L’ironia del Pd, ...