Fatturato e utili a picco al gigante del trasporto marittimo, che nelle previsioni diffuse contestualmente ai risultati di bilancio ha drasticamente rivisto in peggio le sue attese sugli scambi internazionali. Ora pronostica "una prolungata ...Fatturato e utili a picco al gigante del trasporto marittimo, che nelle previsioni diffuse contestualmente ai risultati di bilancio ha drasticamente rivisto in peggio le sue attese sugli scambi internazionali. Ora pronostica "una prolungata ...

Moeller-Maersk, crolli fatturato e utili con frenata scambi globali Agenzia askanews

Ora pronostica "una prolungata fase" negativa, legata alla correzione delle scorte, che risultano in eccesso su scala globale. Su questo assunto si attende un ...(Teleborsa) - Utili in calo, ma migliori delle attese per la big dei trasporti danese Maersk, che quest'anno ha risentito di un rallentamento della domanda (e delle tariffe) per il trasporto marittimo ...