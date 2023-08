Milano vs Circe | la sfida del maltempo | attesi grandine e vento

Il Comune diha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con alberi. Meteo, arrivail ciclone che ci porta subito in autunno: rischio ...Maltempo al Nord Il maltempo arriva sull'Italia con il ciclone. Colpito prima il Nord: aè allerta arancione. Previsioni meteo di oggi e del weekend.e la Lombardia temono nuovi danni - dopo quelli del 24 luglio - per il maltempo, con l'... A preoccupare è l'arrivo di una forte perturbazione atlantica, il ciclone. Ma l'allerta non ...

Maltempo, Milano teme il ciclone Circe: attesi grandine e forti venti. Chiusi i parchi Sky Tg24

Ancora allarme maltempo a Milano dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. L’arrivo del ciclone Circe, previsto per questo pomeriggio, ha portato a emanare per la giornata di oggi un’allerta arancion ...Ancora allarme maltempo a Milano dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. L'arrivo del ciclone Circe, previsto per questo pomeriggio, ha portato a emanare ...