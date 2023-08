Milano | gatto scappa dalla pensione | la sua famiglia rinuncia alle ferie per trovarlo Il “Pet detective” | «L’abbiamo messo al sicuro»

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unadihatotanto atteseestive per cercare il proprio animale domestico, untigrato,to della casa della cat sitter da cui era stato portato prima della (prevista) partenza. Tigro, questo il suo nome, non si trovava più dal 23 luglio. Giorni di ricerche, con tutti i componenti dellain zona Giambellino, nella speranza di un suo ritorno. Ieri, 3 agosto, il lieto fine: ilsi è infatti fatto trovare e, infine, prendere. A raccontare la vicenda è è il petSaid Beid, un addestratore specializzato nel ritrovare gli animali smarriti che ormai lavora in tutta Italia. «Finalmente dopo giorni di monitoraggio sono riuscito a metterlo al ...

