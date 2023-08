MIlano-Cortina 2026 | difficoltà e problemi a 5 cerchi

(Di venerdì 4 agosto 2023) Quella disembra una storia infinita. Un'epopea, per dirla tutta. Partiamo dalle notizie recenti, che fanno pensare che a due anni dall'inizio dei giochi olimpici invernali si vada sempre più rapidi verso uno scenario che permetta di salvarsi all'ultimo minuto dalle figuracce. Il bando di gara per la costruzione dello Sliding Center, la pista di bob, slittino e skeleton, destinata alle Olimpiadi did'Ampezzo, ha avuto un esito del tutto inaspettato: lunedì 31 luglio, nessuna azienda si è presentata per assumersi la responsabilità di costruire questa struttura, tra le fondamentali per i giochi olimpici. La Società Infrastrutture(Simico) ha comunicato ufficialmente questo risultato e ha annunciato l'avvio di una "procedura negoziata" per ...

L'anno successivo per le Olimpiadi di2026 sono attesi 1,7 milioni di visitatori. Qualora Roma si aggiudicasse Expo 2030 arriverebbero in città 30 milioni di visitatori. Circa 50 ...... che si terranno trad'Ampezzo. E la gara è andata deserta: nessuno si è fatto avanti. L'annuncio è stato dato da una perplessa Simico, la società incaricata di gestire tutte le ...L'anno successivo per le Olimpiadi di2026 sono attesi 1,7 milioni di visitatori. Qualora Roma si aggiudicasse Expo 2030 arriverebbero in città 30 milioni di visitatori. Circa 50 ...

Meloni assicura: “Milano-Cortina 2026 le Olimpiadi delle donne” la Repubblica

La gara per la costruzione della pista del bob andata a vuoto; l'hockey che cambia - ancora - casa. Il 2026 è sempre più vicino e la costruzione delle infrastrutture per le gare olimpiche sembrano sem ...L'aumento dei costi e la mancanza sempre più marcata di precipitazioni nevose rappresenta una minaccia crescente per chi organizza le Olimpiadi invernali ...