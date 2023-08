Milan | nuova colonna in difesa | Colpo quasi chiuso | il top-player francese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Otto acquisti sono arrivati — l'ultimo giovedì sera con l'arrivo di Yunus Musah dal Valencia — e ora ilne ha in programma altri tre. Un difensore centrale, una delle priorità se si contano i gol subiti in tournée (tre dal Real, due dalla Juventus, uno dal Barcellona), un terzino sinistro per dare il cambio a Theo Hernandez e un giovane centravanti se la società deciderà di privarsi di Colombo in prestito. L'idea di rimettersi in pista alla ricerca di un difensore centrale arriva dall'America, dove la porta rossonera si è aperta a Real, Juve e Barça: la via che la dirigenza percorrerebbe volentieri, secondo La Gazzetta dello Sport, conduce in Spagna, più precisamente a Barcellona. Clement Lenglet ha i numeri giusti: 28 anni, né troppo giovane (di baby talenti ilne ha già in rosa: da Jan-Carlo Simic a Nsiala) né troppo vecchio. ...