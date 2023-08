Milan | Musah ha firmato il contratto FOTO e VIDEO | rivivi la giornata delle visite mediche

(Di venerdì 4 agosto 2023) Yunusè arrivato ieri sera alle 22.40 ao. Felice come un bambino al Luna Park per questa grande opportunità chiamata...

È il giorno di Yunusal. Dopo essere atterrato all'aeroporto di Linate nella tarda serata di giovedì 3 agosto, il centrocampista classe 2002 è arrivato nelle prime ore di quest'oggi, venerdì 4, alla clinica ...... LE 5 COSE CHE NON SAI DIVISITE MEDICHE E FIRMA -è arrivato intorno alle 9 alla clinica privata La Madonnina per iniziare le visite mediche con il, terminate intorno alle 14 di ...Yunus- Calciomercato.itAtteso adesso per la firma ufficiale sul contratto che lo legherà alsi è prima intrattenuto per qualche minuto con i suoi nuovi tifosi, scattando selfie e ...

Riscattato per circa 4,5 milioni dal Crotone lo scorso anno, non vi è più spazio per lui adesso, dopo l’arrivo di Chukwueze, Pulisic e Romero – senza dimenticare la presenza di Saelemaekers. È ...Rade Krunic sembra essere nella lista dei prossimi partenti. E su di lui sono arrivate offerte dalla Turchia che lo hanno fatto vacillare.