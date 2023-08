Milan | Furlani | 'Sono milanista e milanese | RedBird è il nostro epicentro Pulisic? Giocatore straordinario'

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Il mio piano originale era essere il centravanti della squadra ma non ero abbastanza bravo così ho dovuto intraprendere questo...

Secondo la fonte italiana, ilè pronto a rinnovare il contratto del suo fuoriclasse. Noti già i dettagli del nuovo accordo.è scatenato Ilsta conducendo un mercato pazzesco. Nessuno, dopo l'addio di Paolo Maldini e Frederic Massara immaginava un tale esito della sessione di compravendite estiva. Sono ...Secondo quanto riporta l'esperto di mercato, è quasi impossibile che ilaffondi il colpo in difesa. Giorgioè costretto a cambiare obiettivo Ilcontinua spedito la sua strategia di mercato. E' sbarcato a Milano anche l'ottavo acquisto dell'estate: ...Il nuovodie Moncada lo ha messo sulla lista dei partenti. Fuori dal progetto tecnico della prossima stagione, anche se non viene detto apertamente e nemmeno certificato da scelte ...

Milan, Furlani e l'arte di vendere: Tonali il colpo dell'estate, gli 11 casi ancora aperti Calciomercato.com

Riscattato per circa 4,5 milioni dal Crotone lo scorso anno, non vi è più spazio per lui adesso, dopo l’arrivo di Chukwueze, Pulisic e Romero – senza dimenticare la presenza di Saelemaekers. È ...Secondo la fonte, il Milan è pronto a rinnovare il contratto del suo fuoriclasse. Noti già i dettagli del nuovo accordo. Furlani è scatenato ...