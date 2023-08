Milan | arriva un giovane dalla Polonia

Acquisti: Menez (a, svincolato), Faggi (c, svincolato), Nasti (a,). Il Bari giocherebbe così (... Tessitore da Triesteper mettersi sulle spalle una maglia da titolare. Claudio Cassano ...In attesa di ufficializzare il colpo Yunus Musah (20), in arrivo dal Valencia per 20 milioni, ilvede sfumare il possibile acquisto di Alejo Veliz (19), a un passo dal Tottenham. Il Diavolo ...Musah è un nuovo giocatore del, mentre Ylber Ramadani firma per il Lecce (dall'Aberdeen). Sono solo le ultime due ufficialità del mercato italiano: vediamo allora tutti gli acquisti ...

UFFICIALE, Altro colpo del Milan: arriva Musah Firenze Viola

L’ufficialità era prevista per la giornata di oggi, ed è arrivata puntuale: Yunus Musah è un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista arriva dal Valencia e ha firmato con il club rossonero un cont ...4 agosto - Il Milan ha annunciato l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista Yunus Musah dal Valencia. -La Roma ha ceduto, con la formula definitiva, il centrocampista Gonzalo Villar agli s ...