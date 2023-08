(Di venerdì 4 agosto 2023) Un anno fa Charles Desbarcava ao dopo lungo corteggiamento, pagato dal35 milioni di euro e con appiccicata l'etichetta del nuovo Kakà. Veniva dal Belgio e aveva numeri da talento in procinto di esplodere. Non un ragazzino alle prime armi, ma un calciatore da rifinire e valorizzare e sul quale impostare parte del futuro della squadra di Pioli. Il resto è storia nota. Il primo anno di Deè stato un disastro: zero gol e un solo assist, qualche segnale di vita in autunno e un progressivo declino, anche emotivo, dalla fine dell'inverno in poi tanto da finire ai margini delle rotazioni di Pioli che pure su di lui aveva investito tanto in termini di lavoro. Il nuovodi Furlani e Moncada lo ha messo sulla lista dei partenti. Fuori dal progetto tecnico della prossima ...

Egli è svincolato da qualche settimana dall'Eintracht di Francoforte, era stato accostato al, ... È probabile che nei primi mesi del prossimo anno, il giocatore dovràmomentaneamente ......leaves the field at half time during the Pre - Season Friendly match between Juventus and AC... più attento ai risultati che alla bellezza, non ha alcuna intenzione di. 'Quale ...Una risposta potrebbe essere che i dirigenti del, allenatore d'accordo, ritengono ... Non solo nuovo modulo quindi ma ancheuna concezione monocorde di base, per una nuova impostazione ...

Milan, abbandonare De Ketelaere è un errore Panorama

Il belga a un passo dall'Atalanta con una formula che metterà il suo futuro nelle mani dei bergamaschi. Un anno dopo i nuovi manager tagliano il cordone ombelicale con l'ultimo mercato di Maldini ...Il Milan non si ferma sul calciomercato: il Fenerbahce spinge forte per Krunic, e Pioli valuta due centrocampisti del Bologna e uno dello Strasburgo ...