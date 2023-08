Migranti oltraggiano il cimitero | Murgia delira | “Trattati come topi”

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 4 agosto 2023) All’armi, sta arrivando il pericolo fascista. Dopo gli attacchi di Roberto Saviano, prima contro Matteo Salvini definito il “ministro della Mala Vita” e poi con gli affondi di ieri, dove lo scrittore ha parlato di politiche del governo “squadriste” e “autoritarie”, non poteva accodarsi al coro pure la regina dei potenziali allarmi fascismo. Ovviamente, Michela. Il “caso” Ventimiglia Ma questa volta la vittima non è,potreste pensare, il Presidente del Consiglio o il leader del Carroccio. Questa volta, la giornalista si scaglia direttamente contro il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, dopo che quest’ultimo ha deciso di assumere due vigilantes per presidiare ilnel quartiere di Roverino, a pochi passi dalla stazione. Una necessità,spiegato dallo stesso primo cittadino, per garantire la ...