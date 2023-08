Migranti | chiedeva soldi per superare esame italiano | sospeso insegnante a Milano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Somme tra i 50 e i 200 euro per facilitare il superamento della prova Unè statodal servizio dopo aver chiesto denaro ad alcuni immigrati per poterl’di. Secondo le ultime notizie, i finanzieri del comando provinciale dihanno notificato un’ordinanza interdittiva di sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per un anno, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, nei confronti dell’infedele che riad immigrati allo scopo di agevolarli nel superamento degli esami diper ottenere la proroga del permesso di soggiorno. L’indagine, condotta dai militari della compagnia di Magenta e ...

Un insegnante è stato sospeso dal servizio dopo aver chiesto denaro ad alcuni immigrati per poter superare l'esame di italiano. Secondo le ultime notizie, i finanzieri del comando provinciale di ...... infatti, sembra andare controcorrente rispetto a quanto espresso la scorsa settimana dall'Europarlamento, chedi tornare a organizzare delle missioni comuni per salvare iin mare. "...... soprattutto di S&D, La Sinistra e Verdi, chese il decreto - legge 2023/1, cioè il nuovo Codice di condotta per le Ong che soccorrono iin mare, fosse in linea con il diritto ...

Milano, insegnante chiedeva dai 50 ai 200 euro a migranti per ... Adnkronos

La Cgil di Bologna chiede il ritiro dell'ordinanza di fuoriuscita di almeno 100 richiedenti asilo. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura, ma non è stata esclusa la possibilità di ritirare l'o ...Almeno 18 persone, fra migranti e passeggeri locali, sono morte in Messico, e altre 23 sono rimaste ferite, dopo che l'autobus su cui viaggiavano è finito in un dirupo nello Stato di Nayarit. Fra le v ...