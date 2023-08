Migranti | Boldrini Pd | ' gestione disastrosa su tutta linea | debacle per destra'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Migliaia dicontinuano a partire dalla Tunisia e molti rimangono alla deriva a bordo di insicuri barchini in metallo. Una situazione tanto più pericolosa negli ultimi giorni, poiché la guardia costiera e la guardia di finanza di Lampedusa non possono intervenire. Non si tratta però di un rifiuto, né di una indicazione politica. Si tratta di mancanza di carburante. Lo so che si fa fatica a crederlo, ma purtroppo è così. E quindi, dopo che il governo per decreto ha impedito alle Ong di fare soccorsi multipli, la guardia costiera è costretta a chiedere a Open Arms di intervenire più volte per evitare che le persone muoiano affogate". Lo scrive sulle sue pagine social Laura, deputata del Partito democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui Diritti umani nel mondo. "Ricapitoliamo - prosegue ...

'La condizione delle donne, quasi sempre, che lavorano in agricoltura anche in Toscana ... Questo non è lavoro, è schiavitù': commenta la deputata Laura. 'È una situazione ......e di egoismo' al 'dignitoso appello di Papa Francesco di non ignorare il dramma dei'. E ... Idem per Lauradel Pd che attacca 'un governo che aveva promesso porti chiusi e blocchi ......che di retorica e di egoismo" al "dignitoso appello di Papa Francesco di non ignorare il dramma dei". Per il M5s, sono "vuoti esercizi di retorica e propaganda". Idem per Lauradel ...

Migranti: Boldrini (Pd), 'gestione disastrosa su tutta linea, debacle ... La Nuova Ferrara

"L'inchiesta della ong WeWorld in collaborazione con l’associazione Tempi Moderni ha portato alla luce una situazione di grave sfruttamento di donne straniere nelle attività agricole della Toscana, ...Grosseto. “Quali iniziative intende intraprendere il Governo per rafforzare il contrasto al fenomeno del caporalato, allo sfruttamento e alle molestie che le donne subiscono durante i turni di lavoro ...