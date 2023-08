Migranti | aumentano i respingimenti dalla Francia | +30% nell' ultimo anno

(Di venerdì 4 agosto 2023) In completa non curanza del principio di solidarietà europeo,dial confine italo-francese: a Ventimiglia migliaia di stranieri "rimbalzati"gendarmerie

Migranti, aumentano i respingimenti dalla Francia: +30% nell'ultimo ... ilGiornale.it

In completa non curanza del principio di solidarietà europeo, aumentano i respingimenti di migranti al confine italo-francese: a Ventimiglia migliaia di stranieri "rimbalzati" dalla gendarmerie ...Ventimiglia, la frontiera della vergogna e degli abusi. Ventimiglia, la vergogna è anche il sindaco “sceriffo” e le sue ronde di baschi neri anti migranti.