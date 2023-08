Migliorare raffreddamento e flusso d' aria del PC

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 4 agosto 2023) Uno dei componenti più importanti di ogni computer sono le ventole, quelle che servono aldei componenti elettronici, tra cui il processore e la scheda madre. Avere und'ottimale è decisivo nella vita di un computer, perché il calore può pregiudicare le prestazioni dei componenti e danneggiare i circuiti se non viene dissipato e allontanato in modo adeguato. Se le ventole del PC funzionano male, la temperatura della scheda video, della scheda madre e, soprattutto, quella della CPU possono salire fino a che il computer non si spegne da solo. Soprattutto d'estate e nelle giornate più calde è opportuno gestire la configurazione delle ventole e controllare le temperature dei componenti interni del computer, per procedere, eventualmente, ad una sostituzione delle ventole o ad un'integrazione o alla pulizia ...