Michelle Hunziker aveva tradito Tomaso Trussardi con il medico Giovanni Angiolini? La verità a distanza di un anno

(Di venerdì 4 agosto 2023) Si è parlato tanto della fine del matrimonio fra, ma ancora oggi le cause della separazione sono ignote. C’è chi dice che ci sia di mezzo il presunto tradimento con, il sexy dottore con cui la conduttrice svizzera ha fatto coppia fissa per un po’, ma è vero?...

Canale 5:Impossible & Friends , la replica dello show diha attirato l'attenzione di 0.000.000 spettatori pari al 0.00 % di share. Italia 1: Chicago Fire , la serie ...In molti sostengono che tra i due ci sia un ottimo feeling, ma non ci sono conferme sulla nascita o meno di un flirt amoroso tra la modella e l'ex compagno diNella serata di giovedì 3 agosto andranno in onda, su Canale 5 , le repliche diImpossible & Friends , varietà musicale condotto da, nota conduttrice e modella svizzera con cittadinanza italiana. Chissà che lo show non possa essere la scelta di numerosi spettatori per intrattenersi durante questa calda estate. ...

Ilary Blasi in vacanza con Michelle Hunziker: per la serata in discoteca si veste d'argento Stile e Trend Fanpage

Si è parlato tanto della fine del matrimonio fra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ma ancora oggi le cause della separazione sono ignote. C’è chi dice che ci sia di mezzo il presunto tradimento ...Tutti i dati Auditel di giovedì 3 agosto. Chi ha vinto agli ascolti tra Michelle Impossible, in onda su Canale 5, e Noos- L’avventura della ...