“Mi facevano soffrire” | Giorgia | la confessione inattesa fa commuovere tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 4 agosto 2023) La grandissimaTrodani, una delle principali interpreti musicali contemporanee, ha svelato un retroscena che ha fatto. Chiunque sia stato famoso o abbia raggiunto il successo è concorde nel dire che la parte difficile non è ottenere la notorietà, bensì riuscire a mantenerla, confermarsi e avere una carriera lunga e ricca di soddisfazioni. Di recente Filippo Gazzoli ha ospitato in studio due grandi protagonisti della musica leggera italiana, Nek e Francesco Renga. In quell’intervista è interessante il parere che i due cantanti, in auge ormai da qualche decennio, esprimono sul fenomeno musicale italiano del momento: i Maneskin.ha recentemente rivelato di aver passato un periodo nero – Ansa Foto – Grantennistoscana.itNon vi è dubbio che la band negli anni scorsi abbia ottenuto un successo ...