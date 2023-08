“Mi chiamo Putin” | l’incredibile vicenda di un uomo che ha usato almeno 200 nomi diversi

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Mi”. Quello del presidente russo era uno neiusati per darsi un’identità. Era stato identificato sotto numeri alias, tanto da accertarne circa 150. Perciò risultava impossibile risalire alle esatte generalità e alla nazionalità. Inoltre, in più occasioni, diceva di essere cittadino russo. È la storia di un“senza identità”, che da Monza è stato allontanato dal territorio nazionale con le generalità di “sconosciuto”. “Mi”, doveva lasciare il territorio europeo L’era più volte destinatario dell’ordine di lasciare il territorio europeo. Contro di lui denunce per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo agosto scorso è stato notato in una piazza cittadina dalla squadra volanti mentre era adagiato a terra su un materassino. ...

"Mi chiamo Putin": fermato il senzatetto che aveva dichiarato oltre 200 identità MonzaToday

L’uomo, allontanato dal territorio nazionale, era stato fermato per un controllo dalla polizia: aveva usato circa 200 identità tra Italia ed Europa ...Un insolito episodio ha attirato l'attenzione dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico- Squadra Volanti della Questura di Monza.