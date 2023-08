Meteo oggi | allerta maltempo al Centro-Nord venerdì 4 agosto

Roma : le news sul clima diGiovedì 3 Agosto : giornata prevalentemente serena e afosa, minima 20°C, massima 32°C. In particolare avremo bel tempo e caldo al mattino e al pomeriggio, ...Perè tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento al prossimoCasteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba.Il Ciclone Circe colpirà l'Italia da Nord a Sud trae sabato, poi lascerà rapidamente il Paese, non prima di aver trasformato il Solleone in Dioniso o Bacco, in qualche figura che ricorderà più ...

Maltempo Milano e Lombardia, allerta meteo arancione domani per temporali: previsioni e zone a rischio Fanpage.it

L’esecutivo vuole dare ai sindaci la facoltà d aumentare il numero delle auto bianche. E intanto sblocca l’ingresso in ruolo per oltre 62 mila precari della scuola ...Dopo la sconfitta per 3-0 della Lazio contro l'Aston Villa il centrocampista biancoceleste Toma Basic ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ...