Meteo | le previsioni in Campania per venerdì 4 agosto 2023

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Giornata in prevalenza soleggiata, con nubi in aumento dalla sera fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4464m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allertepreviste: afa. Benevento – Giornata in prevalenza soleggiata, con nubi in aumento dalla sera fino a cieli molto nuvolosi associati a deboli piogge, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di ...

Sulla base dellepreviste, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase ...... B, D, E (Ponente, Valli savonesi e Stura, costa genovese e savonese fino a Noli, Valli Trebbia, Aveto e Scrivia) Queste ledi Arpal: VENERDI' 4 AGOSTO L'arrivo di una saccatura con ...Queste, nel dettaglio, ledi Limet Liguria per le prossime ore: Venerdì 4 agosto 2023 Al primo mattino nubi sparse su tutta la regione, in intensificazione sul settore centro - ...

Meteo, previsioni di venerdì 4 agosto: col ciclone Circe rischio temporali e venti forti Sky Tg24

Ancora caldo in Sicilia per la giornata di venerdì 4 agosto con temperature stabili ma è previsto un cambiamento per sabato con l’arrivo di piogge ed un abbassamento dei valori massimi. Il ciclone Cir ...L'Estate si ferma un attimo giusto li tempo di farci riassaporare l'odore della pioggia e un contesto climatico decisamente più fresco.