Meteo | è allarme per mercoledì 9 Agosto | Giuliacci avverte l’Italia

(Di venerdì 4 agosto 2023) Anche se siamo ancora ad, pare che l’estate abbia i giorni contati. In queste ore stiamo già assistendo ad un calo delle temperature e la pioggia è diventata la protagonista in alcune regioni. Mario, sul suo sito ci ha già anticipato cosa accadrà nella prossima settimana ed èper9. Leggi anche: Previsioni, in arrivo Patricia: quali regioni a rischio Leggi anche: “Dove arriva la tormenta”:, l’annuncio da brividi diperCon l’arrivo del ciclone Circe, le regioni del Nord e del Centro sono state colpite dai primi nubifragi e venti forti che hanno portato un pò di aria fresca. Al Sud si registrano ancora ...

Le previsioni al Nord Domenica conin miglioramento al Nord. Circe, infatti, si allontana ...sono pericolose FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Torna l'...'Gli alberi volati via come pagliuzze, come nella favola del lupo che soffia sulla casa dei tre porcellini e la distrugge'. E poi le auto sotto la grandine, e 'le abitazioni esposte' alla furia di ...L'allertaè prevista per durare ben tre giorni, con inizio nelle prime ore di giovedì. In ... Si prevede che nel pomeriggio si verificheranno i fenomeni più intensi, generando unper forti ...

Maltempo, è il giorno del ciclone Circe: allerta meteo in 12 regioni, Milano chiude parchi e mercati leggo.it

Ancora allarme maltempo a Milano dopo il nubifragio dello scorso 25 luglio. L’arrivo del ciclone Circe, previsto per questo pomeriggio, ha portato a emanare per la giornata di oggi un’allerta arancion ...Zima, che contro il Lens si è infortunato al ginocchio operato a febbraio e aveva dovuto lasciare il campo dopo soli venti minuti dal suo ingresso nella ripresa, ...