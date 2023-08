Mercato italiano - La Top 5 di luglio per canale di vendita - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 4 agosto 2023) Dopo aver scoperto la Top 10 generale e la Top 3 per alimentazione, è arrivato il momento di svelare le cinque auto di maggiore successo in Italia ain ciascundi: privati, società, noleggio a lungo termine, a breve termine e immatricolazioni da parte delle concessionarie (inclusi gli esemplari destinati al noleggio). Da questo mese, pubblichiamo anche i dati delle autoimmatricolazioni delle Case, che stanno progressivamente aumentando. Insieme a quelle dei dealer, infatti, aquesto tipo di registrazioni sono lievitate di oltre il 50%. Si innalza di oltre il 16%, il doppio rispetto altotale, il quantitativo di auto destinate al noleggio a lungo termine, mentre frenano bruscamente, di oltre il 67%, quelle per il noleggio a breve. Sfoglia la nostra galleria ...