“Meno tasse per tutti” ora è legge | approvata la riforma del Fisco che l’Italia attendeva da 50 anni

(Di venerdì 4 agosto 2023) «È un giorno storico: dopo 50di attesa oggi prende il via una vera e propria rivoluzione fiscale. La delega che il Parlamento affida al governo disegna finalmente un sistema tributario nuovo, non più vessatorio e nemico del cittadino». Nelle parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti c’è l’orgoglio per l’approvazione di unacheda alcune legislature. Il governo incassa infatti il via libera definitivo alla delega fiscale,in terza lettura alla Camera: 184 sì (incluso il Terzo polo), 85 no e nessun astenuto. Nella “rivoluzione dolce”, definizione di Fabio Rampelli, il governo lavora a un “amico”: si va dalla nuova Irpef a tre aliquote alla riduzione dellesulle tredicesime, fino ...

Con questo schema di revisione Irpef, tutte le fasce di reddito sarebbero avvantaggiate, considerando che chi ha redditi da 25 mila euro all'anno pagherebbe circa 200 euro diin, per ...TREDICESIMA PIÙ GENEROSA Nel testo è venutal'introduzione della flat tax incrementale. I ... PAGAMENTOCON ADDEBITO Per ampliare le forme di pagamento dei tributi viene consentita la facoltà ...Il nostro obiettivo è e resterà sempre quello indicato dal presidente Berlusconi, 'per tutti': questo vuol dire più crescita, più produzione per le imprese, più lavoro, più consumi. Mentre ...

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale è legge. Il via libera definitivo è arrivato dall'Aula della Camera. I voti a favore sono stati 184, 85 ...Approvato anche un ordine del giorno dell'M5S che impegna il governo alla piena tassazione dei ricavi in Italia delle multinazionali Approvato definitivamente alla Camera, dopo l’ok del… Leggi ...