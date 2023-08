(Di venerdì 4 agosto 2023) Non si può certo negare che il governo Meloni sia coerente. Coerente nel togliere ai poveri e nel continuare a rendere più libera la circolazione. Mentre smantella il Reddito di cittadinanza, abbandonando migliaia di persone alla fame, e si oppone a una legge sul salario minimo che possa alzare le buste paga di quattro milioni di persone a un livello dignitoso, approva un disegno di legge che introduce modifiche alla legge del 9 luglio 1990, n. 185, che regola il controllomovimentazioni internazionali. Il Governo allenta i vincoli per rendere più libera l’esportazioni di. La Rete pace e disarmo chiedeva di fare l’opposto Con il provvedimento – si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri – viene istituito, su proposta del ministro degli Esteri, ...

... è stato quello di capire se la decisione del Governo Meloni viene condivisa odai lettori di ... è arrivata anche la proposta di una commissione d'inchiesta specifica per i mancatisul ......per la vera pasta Made in Italy con il grano duro italiano che viene pagato oltre il 20% in... Ma occorrono anche " rileva Coldiretti - una costante analisi dei prezzi e l'aumento dei, in ...Alcuni Comuni stanno facendo ancora calcoli e, ma ci sono domande che attanagliano gli amministratori. Perché i lavori sono stati assegnati, alcuni sono finiti e dei soldi, per questi ...

Meno controlli e trasparenza. L'export delle armi va a gonfie vele ... LA NOTIZIA

Gli effetti collaterali delle terapie oncologiche sono un problema ben noto a molti malati e familiari, ma c'è qualcosa che si può fare per «alleggerire l'esperienza» e alleviare le conseguenze indesi ...Coldiretti ribadisce l'esigenza di "aumentare la produzione italiana continuando a promuovere accordi di filiera per la stabilità del prezzo e la ...