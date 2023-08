Meduse | scoperta pazzesca | ritrovata una di 505 milioni di anni fa FOTO

Leggi su notizie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unaa dir pocoche riguardano proprio le: ne sono state ritrovate alcune di 505difa. Guardare per credereA lanciare la clamorosa notizia ci ha pensato direttamente il “Royal Ontario Museum“. Quest’ultimo, infatti, ha annunciato una di quelle scoperte che lasciano tutti decisamente a bocca aperta. Non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di una dellepiù antiche al mondo. Non di qualche annetto, bensì 505difa. Tanto è vero che è stata chiamata “Burgessomedusa phasmiformis“. Ritrovamenti che sono stati pubblicati sulla rivista ‘Proceedings of the Royal Society B‘. Si tratta di animali marini che appartengono ai medusozoi, ovvero animali che producono appunto ...