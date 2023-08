(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos Salute) - Prevedere, se possibile, l'apertura di due profili, uno personale e uno professionale. Usare cautela nell'accettare le richieste dizia dei. Assicurarsi della validità scientifica dei contenuti diffusi attraverso i post. Scrivere di salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta alle fake news. Non suggerire, in termini generali, né tantomeno dareclinici individuali. Rispettare sempre la privacy e l'anonimato dei, soprattutto nella discussione di casi clinici, e non diffondere dati sensibili. Esplicitare un eventuale conflitto di interessi. In altre parole: rispettare, anche suicosì come nella vita reale, i principi del Codice di deontologia medica. Sono alcune delle raccomandazioni ...

... mamma di cinque figli, che ha scoperto di avere una grave malattia non daima dalla tv ... Proprio come ha confermato poi lei stessasocial:...il proprio servizio sanitario " spiega il ministro Schillaci " l'Italia è all'avanguardia... Con questa iniziativa diamo un aiuto concreto, attraverso nostri centri di eccellenza, aie alle ...ALESSANDRIA - I Pfas ' non si vedono', 'non bucano le calze ' e non lasciano polveridavanzali come altre sostanze storicamente prodotte a Spinetta . Anche se la percezione tra i ...aidi ...

Medici sui social, 'doppio profilo, no consigli cure né pazienti-amici' Adnkronos

Così il deputato regionale dei Popolari e Autonomisti, dopo la visita ispettiva della sottocommissione Ars sui pronto soccorso.Carenza di medici e zero presidi. Dopo l’incontro in prefettura, anche il Comitato Salute aveva attaccato frontalmente il titolare della Sanità regionale: «Ai malati non serve un tavolo tecnico» ...