Matteo Renzi in maggioranza | secondo voi è fantascienza?

Ma intanto sui social Carlo Calenda elenca le priorità e 'le cose di cui vogliamo parlare nei prossimi mesi' e sembra fare un altro passo alle spalle di Italia viva e. Gli ex sodali del ...Persi tratta di "una tecnicalità a cui deve seguire un chiarimento politico". Per Calenda "la separazione è imminente". Entrambi, al momento, non hanno abbastanza senatori per non ...L'editoriale diFisco, da Fratelli d'Italia un emendamento di pura civiltà che pone fine all'accanimento dello Stato verso i contribuenti In America i cittadini investono nei fondi ...

Al momento il fascicolo riguarda il "caso Crosetto", con le notizie pubblicate da un quotidiano sugli incassi percepiti tra il 2018 e il 2021 per consulenze a Leonardo e alcune ...Italia Viva prova lo strappo al Senato e fonti del partito annunciano che domani formerà un nuovo gruppo a Palazzo Madama separandosi da ...