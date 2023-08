Massimo Giletti indagato per diffamazione | querelato da Giuseppe Graviano

commenta così all'Adnkronos la notifica ricevuta un paio di giorni fa dai Carabinieri dell'indagine nei suoi confronti e nei confronti della opinionista di 'Non è l'Arena' Sandra ...INDAGATO dopo la querela del boss Graviano: sarebbe sotto inchiesta per diffamazione. Tutta la mia solidarietà e vicinanza a, uomo e giornalista libero. L'auspicio di tanti è ...è indagato per diffamazione dalla procura di Terni dopo una querela presentata da Giuseppe Graviano, che sta scontando nel carcere della città umbra diversi ergastoli per mafia. Una ...

Massimo Giletti indagato dopo la querela del boss Graviano. 'Viviamo in un paese al contrario' LA NAZIONE

Testo…, tratto da… www.agi.it! “Ho sempre fiducia nella giustizia, certo alle volte penso che viviamo in un Paese all’incontrario, ma ormai non mi stupisco più di nulla”. Massimo Giletti è attonito al ...Il fascicolo secretato è in mano alla procura di Terni. L’ex conduttore di Non è l’Arena: “Perché ci è stato vietato l'accesso agli atti" ...