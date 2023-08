Massimo Giletti è indagato per aver diffamato il boss Graviano | “L’Italia va al contrario”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Credevate dile sentite tutte, invece, vi sbagliavate: ilGiuseppe, condannato all’ergastolo per le stragi del ’93 , rinchiuso al 41 bis nel carcere di Terni ha querelato me e, reato 595 comma 3: diffamazione a mezzo stampa, pena la reclusione da 6 mesi a 3 anni oppure la multa non inferiore a 516 euro». Lo anticipa sui Social la giornalista Sandra Amurri. «IlFilippo– prosegue la giornalista, che era ospite fissa di Non è l’Arena – minaccia, ragione per cui è sotto scorta, poi il programma viene chiuso in corsa d opera ed infine Giuseppe, fratello di Filippo querela lui e me. Per carità, nessun nesso solo fatti. Accade quando le inchieste infastidiscono il “sistema”? ...