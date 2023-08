“Marta Fascina vive immersa nel lutto | non esce di casa dal giorno dei funerali di Berlusconi”

Sono passati quasi due mesi dalla morte di Silvio Berlusconi e dal giorno dei funerali del Cavaliere sono state perse le tracce di. La compagna dell'ex premier, infatti, non è ancora tornata in Parlamento e pochi sono i contatti che ha avuto negli ultimi due mesi, vissuti nel dolore del lutto. Che fine ha fatto ...Estratto dell'articolo di Tommaso Labate per il 'Corriere della Sera' stato di whatsapp di- 31 luglio 2023 […] Nelle ultime due settimane la loro frequenza si era diradata fino quasi a farle scomparire, ma il tormentato messaggio social ...e antonio tajani 1 - CONGRESSO A FEBBRAIO E NOMINE TAJANI RIDISEGNA FORZA ITALIA Estratto dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci per il 'Corriere della Sera' Adesso c'è anche la data ...

Marta Fascina non esce più da Arcore, gli amici: «Vive immersa nel lutto, non ha superato la morte di Berlusco ilmessaggero.it

Dopo un lungo silenzio torna a far parlare di sé la compagna del fondatore di Forza Italia e lo fa dedicandogli un messaggio d'amore "Per raggiungerti ci vorrebbero le ali… Leggi ...Dudù è la cagnolina di Silvio Berlusconi donategli da Michela Vittoria Brambilla. Dopo la morte del cavaliere chi se ne sta prendendo cura