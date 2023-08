Marta Fascina | sale la preoccupazione | come sta dopo la morte di Berlusconi

(Di venerdì 4 agosto 2023)ladi Silvionon è più apparsa pubblicamente.tre anni sempre accanto al Cavaliere, la 32enne si è trovata sola lo scorso 12 giugno 2023. Chi la conosce e le sta vicino ammette di essere preoccupato per lei. Alcune fonti hanno raccontato a Il Corriere della Serase la passa lain queste ultime settimane. (Continuale foto) Leggi anche: Beve tanta acqua e muore: eccoè successo Leggi anche: Grave lutto per Giuseppe Conte, è morto il padre: cosa si è scoperto sulla sua salute, che fine ha fattoladi SilvioSembra che ...

Estratto dell'articolo di Tommaso Labate per il 'Corriere della Sera' stato di whatsapp di- 31 luglio 2023 […] Nelle ultime due settimane la loro frequenza si era diradata fino quasi a farle scomparire, ma il tormentato messaggio social ...e antonio tajani 1 - CONGRESSO A FEBBRAIO E NOMINE TAJANI RIDISEGNA FORZA ITALIA Estratto dell'articolo di Giuseppe Alberto Falci per il 'Corriere della Sera' Adesso c'è anche la data ...Oltre ai familiari, la persona più vicina fino alla fine a Silvio Berlusconi - scomparso il 12 giugno a 86 anni - è stata, compagna del Cavaliere dal 2020 (i due nel marzo 2022 avevano anche celebrato il sentimento che li legava con un "matrimonio simbolico" ). Durante la lunga degenza all'ospedale San ...

Marta Fascina non esce più da Arcore, gli amici: «Vive immersa nel lutto, non ha superato la morte di Berlusconi» ilmessaggero.it

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che Marta Fascina non abbia superato la morte di Berlusconi e che da giorni sia segregata in casa ...Lo hanno rivelato al Corriere della Sera alcuni amici della deputata di Forza Italia, ammettendo di essere «preoccupati» per lei: «Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi un ...