Marta Fascina | la presunta reazione dopo la morte di Berlusconi

è ad Arcore a Villa San Martino. Ad aggiornare tutti sul destino dell'ultima compagna di Silvio Berlusconi, che nel testamento le ha lasciato un lascito da 100 milioni (non sarà ...A quasi due mesi dalla morte di Berlusconi ecco come vive...'Vive immersa nel lutto. Non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato'. Gli amici disono preoccupati. Dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi, è uscita dai radar della politica e della cronaca. Sbrigate le pratiche burocratiche con gli avvocati è sparita, chiusa ...

Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che Marta Fascina non abbia superato la morte di Berlusconi e che da giorni sia segregata in casa ...Lo hanno rivelato al Corriere della Sera alcuni amici della deputata di Forza Italia, ammettendo di essere «preoccupati» per lei: «Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi un ...